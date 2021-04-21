Узявши за основу найдоступнішу модель Boxster, британець перетворив її на копію Porsche 911 GT3 RS.

Британець Пол Лукас полюбляє будувати репліки, на його рахунку є копія Ferrari F430 на базі Toyota MR2 Spyder та Porsche 911 GT3, зроблений з Boxster першого покоління. Останнє творіння майстра – репліка Porsche 911 GT3 RS.

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Здавалось би, найпростішим способом отримати Porsche 911 GT3 RS в кузові 991.1, не купуючи його, є модифікація звичайного Porsche 911. Та навіть найдешевший 911 коштує помітно дорожче за Boxster. До того ж, останній в ролі донора дозволяє добряче попрацювати руками, а це саме те, що було потрібно Полу Лукасу.

За основу свого проекту він взяв Boxster 987 другого покоління (2004-2012 роки випуску) і повністю переробив кузов. Практично всі кузовні компоненти були виготовлені в ручну. Обвіс і всі аеродинамічні елементи з ідеальною точністю повторюють 911 GT3 RS. Від Boxster автор залишив тільки рідні двері. А оптику, кермо і передню панель в салоні узяв від оригінального 911 GT3 RS. Крім того, замість м'якого складного даху родстера Boxster, він встановив жорсткий дах.

Потім умілець встановив на спорткар 20-дюймові диски, за якими добре видно збільшені гальма – на передній осі вони вже є, а скоро будуть і на задній. Для зручності в повсякденній експлуатації, Пол оснастив свій Porsche системою короткочасного збільшення дорожнього просвіту на передній осі.

Силова установка повністю перейшла від донора. Це 240-сильний шестициліндровий двигун об'ємом 2,7 літра, що працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. Єдина зміна в моторному відсіку – кришка двигуна в стилі GT3 RS. Пол зазначає, що для нього вигляд автомобіля важливіший за потужність.

Умілець каже, що для нього це просто хобі і своїми творіннями він нікого не хоче ошукати. “Я нікого не збираюся обманювати – завжди чесно кажу, що ці машини не оригінал, а я сам їх побудував. Коли люди це дізнаються, мої автомобілі подобаються їм ще більше”.