Механик из Южной Африки создал реплику спортпрототипа Sauber-Mercedes C9.

Автомеханик Джон Акерман из ЮАР в точности воспроизвел в своей мастерской знаменитый болид Sauber-Mercedes C9 Михаэля Шумахера.

Также интересно: 4-летний мальчик украл у дедушки машину, чтобы поехать за конфетами (видео)

Спорткар С9 в конце 1980-х годов доминировал на гоночных трассах и даже выиграл 24-часовые гонки Ле Ман 1989 года. В том же году, во время квалификационных заездов перед гонкой прототип показал максимальную скорость на треке в 248 миль/ч (400 км/ч) установив рекорд La Sarthe, который никому не удалось побить до сих пор. Последний год болида Sauber-Mercedes C9 перед заменой на Mercedes-Benz C11 в 1990 году, стал первым годом участия Михаэля Шумахера в большом автоспорте и именно на таком автомобиле он начал свою карьеру.

Воспроизвести Sauber-Mercedes C9 решил собственными силами поклонник "Мерседес" и Шуми – автомеханик Джон Акерман. Работы над проектом продолжались восемь лет. Результат оказался даже лучше оригинала, поскольку имеет допуск на дороги общего пользования. При этом реплика до мельчайших деталей воспроизводит C9.

Единственное отличие африканского клона от оригинала – двигатель. В лемановском болиде использовался 5-литровый (4973 см3) V6 турбомотор Mercedes-Benz M119. В нескольких гражданских моделях он производил 322 л.с., однако в гоночном болиде был "раскрученный" до 700 "лошадей" в обычном режиме и до 800 л.с. с давлением наддува в 2.2 бар. Тем не менее, учитывая вес реплики близкий к оригиналу – 900 кило, даже 322-сильный двигатель от Mercedes-Benz 500E в 124 кузове – вполне приличный вариант.

Также интересно: Видео: штрафплощадка княжества Монако выглядит, как фестиваль суперкаров