Механік з Південної Африки створив репліку спортпрототипа Sauber-Mercedes C9.

Автомеханік Джон Акерман з ПАР в точності відтворив у своїй майстерні знаменитий болід Sauber-Mercedes C9 Міхаеля Шумахера.

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Спорткар С9 в кінці 1980-х років домінував на гоночних трасах і навіть виграв 24-годинні перегони Ле Ман 1989 року. Того ж року, під час кваліфікаційних заїздів перед гонкою прототип показав максимальну швидкість на треку у 248 миль/год (400 км/год) встановивши рекорд La Sarthe, який нікому не вдалось побити до цього часу. Останній рік боліда Sauber-Mercedes C9 перед заміною на Mercedes-Benz C11 у 1990 році, став першим роком участі Міхаеля Шумахера у великому автоспорті і саме на такому автомобілі він розпочав свою кар’єру.

Відтворити Sauber-Mercedes C9 вирішив власними силами шанувальник “Мерседес” і Шумі – автомеханік Джон Акерман. Роботи над проектом тривали вісім років. Результат виявився навіть кращим за оригінал, оскільки має допуск на дороги загального користування. При цьому репліка до найдрібніших деталей відтворює C9.



Єдина відмінність африканського клону від оригіналу – двигун. В леманівському боліді використовувався 5-літровий (4973 см3) V6 турбомотор Mercedes-Benz M119. У кількох цивільних моделях він продукував 322 к.с., однак в гоночному боліді був “розкачаний” до 700 “коней” у звичайному режимі і до 800 к.с. з тиском наддуву у 2.2 бар. Тим не менш, враховуючи вагу репліки близьку до оригіналу – 900 кіло, навіть 322-сильний двигун від Mercedes-Benz 500E у 124 кузові – цілком пристойний варіант.

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