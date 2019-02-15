Длина такого негабаритного груза может достигать более 50 метров. Да еще и устанавливают их порой в весьма труднодоступных местах.

Огромные турбины воздушных электрогенераторов на вершинах гор и посреди моря выглядят завораживающе, и вот вопрос: как они туда попадают? Это видео даст объяснения.

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Ветрогенераторы собирают из нескольких деталей, которые доставляют на место монтажа с помощью грузовиков. Задача эта – не из простых, поскольку для этого сгодится не каждый грузовик, и не каждый водитель сможет справиться.

Например, один из крупнейших таких пропеллеров под названием Enercon E-126 имеет высоту почти в 200 метров и размах крыльев в 126 метров. Длина самого "луча" составляет около 52 метров.

Фото: ветрогенератор Enercon E-126 / Grandstroy

В этом видео показана транспортировка деталей ветрогенератора, каждая лопасть весит 12 тонн, а для ее перевозки используют китайские грузовики C&C U480 длиной 6,9 метра и массой 9,7 тонны.

Специальные гидравлические механизмы на платформах используются для наклона лопастей, чтобы избежать их столкновений с препятствиями на пути. Дополнительно на каждой грузовике находится человек, который следит, чтобы лопасть не зацепилась за что-то, что находится за пределами поля зрения водителя.

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