Довжина такого негабаритного вантажу може сягати більше 50 метрів. Та ще й встановлюють їх часом у досить важкодоступних місцях.

Величезні турбіни повітряних електрогенераторів на вершинах гір та посеред моря виглядають заворожуюче, та от питання: як вони туди потрапляють? Це відео дасть пояснення.

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Вітрогенератори збирають з кількох деталей, які доставляють на місце монтажу за допомогою вантажівок. Завдання це – не з простих, оскільки для цього згодиться не кожна вантажівка, та й не кожен водій зможе впоратись.

Наприклад, один з найбільших таких пропелерів під назвою Enercon E-126 має висоту майже у 200 метрів і розмах крил у 126 метрів. Довжина самого “променя” сягає близько 52 метрів.

Фото: вітрогенератор Enercon E-126 / Grandstroy

У цьому відео показано транспортування деталей вітрогенератора, кажна лопать важить 12 тонн, а для її перевезення використовують китайські вантажівки C&C U480 довжиною 6,9 метра і масою 9,7 тонни.



Спеціальні гідравлічні механізми на платформах використовуються для нахилу лопатей, аби уникнути їх зіткнень з перешкодами по дорозі. Додатково на кожній вантажівці знаходиться людина, яка слідкує, аби лопать не зачепилась за щось, що знаходиться за межами поля зору водія.

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