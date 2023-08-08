Довольно необычный из-за фантастической внешности и невероятно замечательных технических характеристик мотоцикл Ronin 47 перешел в новые руки за сумасшедшую сумму.

Мотоцикл уникален уже тем, что выпущен в ограниченной серии из 47 машин, базировавшихся на основе известного байка Buell 1125. Правда, здесь многие элементы изготовлены с нуля, а некоторые из них делались и подгонялись вручную, что прибавило мощность и уменьшило массу.

При этом каждый из 47 эксклюзивных мотоциклов имел свое название и персональный номер. Мотоцикл на этих фото имеет номер 37. Совместный проект Magpul Industries и Ronin Motor Works преследовал цель придать мотоциклу уникальную идентичность.

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Строила байк компания Ronin Motor Works, а финансировала проект Magpul Industries. Обе компании расположены в Колорадо. При этом разработчики на основе переосмысленного дизайна принялись значительно повысить производительность, чего в результате задуманного и добились.

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Названный в честь "Ронина", название которого происходит от японского термина "самурай без хозяина" и символизирует независимость, уверенность и стремление к индивидуальному пути самурая, мотоцикл Ronin 47 укомплектован двигателем Rotax Helicon V-twin, объемом 1125 "кубиков". Этот агрегат инженеры дополнительно модифицировали для уменьшения веса и повышения производительности.

Разработка и выпуск мотоцикла Ronin 47 финансировала компания Magpul Industries, специализирующаяся на производстве композитных высокотехнологичных аксессуаров для огнестрельного оружия. Фото: Ronin Motor Works

Двигатель содержит встроенную шестиступенчатую коробку передач, которая передает мощность на задние колеса через ременную передачу. Хорошо продуманная система впуска и выхлопа свободного потока помогает повысить мощность по сравнению с оригинальным мотором. Выхлопные газы проходят через глушитель с керамическим покрытием.

Еще одной интересной особенностью стал радиатор, расположенный для оптимального потока воздуха спереди между плечами вилки.

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Задний моноамортизатор Penske полностью регулируемый, его можно настроить в соответствии с передним, а также весом водителя и условиями вождения. Байк сохранил легкосплавные колесные диски спереди и сзади от Buell, 8-поршневый суппорт спереди и 2-поршневый суппорт на стандартном диске сзади. Что касается шин, то они могут быть разные, все зависит от личных предпочтений и стиля езды.

И хотя термин "супербайк" трактуется очень произвольно, Ronin 47 этого статуса справедливо заслуживает. Фото: Ronin Motor Works

Правда, некоторые считают, что мотоцикл может называться супербайком только тогда, когда имеет обтекатель. Здесь следует вернуться к истокам истории: термин супербайк был впервые использован в конце 1960-х годов для описания тогдашней новой Honda CB750. А она, как помните, была без обтекателя.

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Эксперты отмечают, что такие супербайки лишь иногда появляются в продаже из-за их эксклюзивности и очень малого тиража, поскольку владельцы неохотно отказываются от таких шедевров.

Выставленный на продажу "тридцать седьмой", имея на одометре всего 2700 километров (реальных, не скрученных), сразу нашел поклонников. Торги 1 августа на автомобильном аукционе Bring a Trailer в Сан-Франциско (Калифорния, США) хозяина уникального байка порадовали: лот ушел за 37 250 долларов США.