Доволі незвичний через фантастичну зовнішність та неймовірно чудові технічні характеристики мотоцикл Ronin 47 перейшов у нові руки за шалену суму.

Мотоцикл унікальний уже тим, що випущений в обмеженій серії з 47 машин, які базувалися на основі відомого байка Buell 1125. Щоправда, тут багато елементів виготовлені з нуля, а деякі з них робилися й підганялися вручну, що додало потужність і зменшило масу.

При цьому кожен з 47 ексклюзивних мотоциклів мав власну назву та персональний номер. Мотоцикл на цих фото має номер 37. Спільний проект Magpul Industries і Ronin Motor Works мав на меті надати мотоциклу унікальної ідентичності.

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Будувала байк компанія Ronin Motor Works, а фінансувала проект Magpul Industries. Обидві компанії розташовані в Колорадо. При цьому розробники на основі переосмисленого дизайну взялися значно підвищити продуктивність, чого в результаті задуманого і досягли.

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Названий на честь Роніна, назва якого походить від японського терміну "самурай без господаря" й символізує незалежність, впевненість і прагнення до індивідуального шляху самурая, мотоцикл Ronin 47 укомплектували двигуном Rotax Helicon V-twin, об’ємом 1125 "кубиків". Цей силовий агрегат інженери додатково модифікували для зменшення ваги та підвищення продуктивності.

Розробку та випуск мотоцикла Ronin 47 фінансувала компанія Magpul Industries, що спеціалізується на виробництві композитних високотехнологічних аксесуарів для вогнепальної зброї. Фото: Ronin Motor Works

Двигун містить вбудовану шестиступінчасту коробку передач, яка передає потужність на задні колеса через пасову передачу. Добре продумана система впуску та вихлопу вільного потоку допомагає підвищити потужність порівняно з оригінальним мотором. Вихлопні гази проходять через глушник з керамічним покриттям.

Ще однією цікавою особливістю є радіатор, розташований спереду між плечами вилки для оптимального потоку повітря.

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Задній моноамортизатор Penske повністю регульований, його можна налаштувати відповідно до переднього, а також відповідно до ваги водія та умов водіння. Байк зберіг легкосплавні колісні диски спереду та ззаду від Buell, 8-поршневий супорт спереду та 2-поршневий супорт на стандартному диску ззаду. Щодо шин, то вони тут можуть бути різні, все залежить від особистих уподобань та стилю їзди.

І хоча нині термін "супербайк" трактується дуже довільно, Ronin 47 цього статусу справедливо заслуговує. Фото: Ronin Motor Works

Щоправда, дехто вважає, що мотоцикл може називатися супербайком лише тоді, коли має обтічник. Тут варто повернутися до витоків історії: термін супербайк був вперше використаний наприкінці 1960-х років для опису тодішньої нової Honda CB750. А вона, як пригадуєте, була без обтічника.

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Експерти зазначають, що такі супербайки лише інколи появляються в продажу через їх ексклюзивність та дуже малий тираж, оскільки власники неохоче відмовляються від таких шедеврів.

Виставлений на продаж "тридцять сьомий", маючи на одометрі всього 2700 кілометрів (реальних, не скручених), відразу знайшов прихильників. Торги 1 серпня на автомобільному аукціоні Bring a Trailer в Сан-Франциско (Каліфорнія,США) господаря унікального байка порадували: лот пішов за 37 250 доларів США.