Уникальный BMW M3 E46 в кузове универсал выставили на продажу

Как сообщает Motor1, недавно на аукционе Bring a Trailer появилось объявление о продаже BMW 325Xi Sport Wagon 2001 года выпуска был полностью трансформирован в M3 Touring.

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Автомобиль имеет отличный вид и оснащен рядным шестицилиндровым двигателем M3 S54. Для его установки предыдущий владелец использовал подрамник от донорской M3. Оригинальная шестиступенчатая коробка передач также была перенесена.

Кроме этого, была полностью переработана подвеска и внешность авто. Универсал получил иные бамперы, боковые пороги, крылья и зеркала, чтобы напоминать настоящий заводской автомобиль M. Интересно, что стандартные тормозные суппорты были заменены на аналогичные от Porsche 911 996-го поколения.

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В салоне есть несколько элементов отделки из углеродного волокна, ремни безопасности в полоску M и пара замечательных спортивных сидений Recaro Sportster CS. Ориентировочная стоимость модели оценивается в 35-40 тысяч долларов. Автомобиль будет продан 21 августа.