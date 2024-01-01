Унікальний BMW M3 E46 в кузові універсал виставили на продаж

Як повідомляє Motor1, нещодавно на аукціоні Bring a Trailer з’явилось оголошення про продаж BMW 325Xi Sport Wagon 2001 року випуску був повністю трансформований у M3 Touring.

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Автомобіль має чудовий виглядає й оснащений рядним шестициліндровим двигуном M3 S54. Для його встановлення попередній власник використав підрамник від донорської M3. Оригінальна шестиступенева коробка передач також була перенесена.

Окрім цього, було повністю перероблено підвіску та зовнішність авто. Універсал отримав інакші бампери, бічні пороги, крила та дзеркала, аби нагадувати справжній заводський автомобіль M. Цікаво, що стандартні гальмівні супорти були замінені на аналогічні від Porsche 911 996-го покоління.

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В салоні є кілька елементів обробки з вуглецевого волокна, ремені безпеки в смужку M і пара чудових спортивних сидінь Recaro Sportster CS. Орієнтовна вартість моделі оцінюється в 35-40 тисяч доларів. Автомобіль буде проданий 21 серпня.