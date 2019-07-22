Необычный вездеход был создан умельцем из Сибири.

Недавно в Ивано-Франковской области на продажу был выставлен шестиколесный пикап ЛуАЗ. И оказалось, что шесть колес – это еще не предел.

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Восьмиколесный внедорожник начинал свою жизнь как ЛуАЗ-1302 "Волынь". Ныне он носит имя собственное – “Торос” и обитает в северных широтах, сообщает ТопЖир.

От начального автомобиля осталось немного. Сейчас у него четыре дверцы и жесткая металлическая крыша. И, конечно, две “лишние” пары колес.

В конструкции “Тороса” использованы детали от разных моделей УАЗ. А капот позаимствован у ГАЗ-53. Тюнинг ЛуАЗ также включает шноркель для преодоления бродов.

Характеристики ЛуАЗ 8Х8 неизвестны, однако можно предположить, что вездеход хорошо чувствует себя в тундре, на болотах и самом тяжелом бездорожье.

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