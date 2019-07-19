По результатам рабочего совещания относительно дорожной инфраструктуры, которое состоялось 19 июля, Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

Документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, формирование благоприятных условий для бизнеса.

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В частности, до 1 января 2020 года Кабинет Министров должен обеспечить пересмотр квалификационных критериев, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок согласно лучшим мировым практикам. Кроме того, должны быть созданы условия для использования новейших технологий и материалов во время строительства, реконструкции, ремонта дорог, пересмотрены соответствующие нормативно-технические документы с целью обеспечения европейского качества автомобильных дорог. Также заказчики могут привлекать на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC) на этапах закупок, выполнения работ, гарантийного обслуживания строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог.

Во время совещания Глава государства отметил, что на протяжении последних дней посетил несколько регионов, где ознакомился с ходом ремонтов на автодорогах. По его словам, есть много проблем по финансированию, прозрачности проведения тендеров, профессиональности компаний-подрядчиков, качеству выполненных работ, и все они требуют немедленного решения. Кроме того, должен быть разработан план с четким списком дорог и сроками их ремонта.

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что необходимо системно бороться с коррупцией в дорожной сфере и провести аудит действующих договоров. Он привел пример схемы, когда крупную сумму, которая должна была быть выделена на ремонт дороги через проведение прозрачного тендера "размывали" на несколько сотен кусков автодороги и избегали конкурса. Также есть вопросы к работе "Укравтодора" и его руководства.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что проект реформы "Укравтодора", который может быть реализован за несколько месяцев и предусматривает ликвидацию функции контроллера. Зато качество дорог и выполненных работ должна мониторить иностранная аудиторская компания с соответствующим статусом.

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"Боюсь, что пока мы будем реформировать, мы потратим и деньги, и время. Может, мы сделаем план в ближайшее время и отдадим ведущим западным компаниям строительство приоритетных дорог? А параллельно будем реформировать", – предложил Президент.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука, в первую очередь определено несколько приоритетных проектов, которые могут быть реализованы до конца этого года. Он отметил, что есть Дорожный фонд, однако его средств не хватает для финансирования всех потребностей, поэтому предлагается несколько вариантов дополнительных источников поступлений.

"Следует упорядочить ситуацию с акцизами. В Украине много горючего продается по "серой схеме", за которое не платится акциз. По нашим ожиданиям, мы сможем получить поступлений дополнительно на 1 млрд долларов. Еще одна возможность для роста – налаживание нормальной работы с международными финансовыми институтами. Мы с ними встречались, и они потенциально декларируют готовность работать более активно при условии выполнения украинской стороной своих обязательств, поскольку сейчас выборка по имеющимся кредитным программам составляет примерно 20%", – рассказал Алексей Гончарук, добавив, что иностранные партнеры готовы предоставить также около 1 млрд долларов.

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Эксперт Офиса эффективного регулирования (BRDO) Александр Кубраков отметил, что, по оценкам Всемирного банка, в первую очередь необходимо провести капитальный ремонт 24 тыс. км основных магистралей, на что необходимо 150 млрд грн и 15 млрд ежегодно на поддержание их в надлежащем состоянии. "Это реально сделать за три года", – подчеркнул он.

Всего в Украине 169 тыс. км дорог разных категорий. Президент подчеркнул, что на первом этапе необходимо отремонтировать главные магистрали. В то же время другие дороги должны быть в нормальном состоянии.

"Надо построить приоритетные дороги. Есть города, где нет аэропорта, железной дороги, а теперь нет и дорог", – добавил Владимир Зеленский.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что для привлечения крупных компаний, которые строят качественные дороги, необходимо принять закон о концессии.

Участники совещания отдельно обсудили меры для обеспечения безопасности движения на дорогах. В совещании также приняли участие представители "Укравтодора" и Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

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