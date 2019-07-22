Незвичайний всюдихід був створений умільцем з Сибіру.

Нещодавно в Івано-Франківській області на продаж був виставлений шестиколісний пікап ЛуАЗ. Та виявилось, що шість коліс – це ще не межа.

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Восьмиколісний позашляховик починав своє життя як ЛуАЗ-1302 “Волинь”. Нині він носить власне ім’я – “Торос” і мешкає в північних широтах, повідомляє ТопЖир.

Від початкового автомобіля залишилось небагато. Зараз у нього четверо дверцят та жорсткий металевий дах. І, звичайно, дві “зайві” пари коліс.

У конструкції “Тороса” використані деталі від різних моделей УАЗ. А капот запозичений у ГАЗ-53. Тюнінг ЛуАЗ також включає шноркель для подолання бродів.

Характеристики ЛуАЗ 8Х8 невідомі, однак можна припустити, що всюдихід добре почувається у тундрі, на болотах та найважчому бездоріжжі.

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