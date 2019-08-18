Король рок-н-ролла любил автомобили и мотоциклы и имел их немало. Самый известный из них – розовый Cadillac Fleetwood. Были у Элвиса и другие крутые авто.

Один из автомобилей Элвиса – редкий лимузин Lincoln Continental Lehmann-Peterson вскоре будет продан на аукционе Mecum.

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Лимузин был подарен Элвису его менеджером по случаю свадьбы певца. От обычного Lincoln Continental автомобиль отличается особым удлиненным кузовом от кузовного ателье Lehmann-Peterson и уникальной отделкой салона.

Фото: Lincoln Continental Lehmann-Peterson 1967 года, который принадлежал Элвису Пресли / Mecum

Долгое время Lincoln хранился в частной коллекции Джеймса Петроццини, который приобрел автомобиль вскоре после смерти Элвиса. К сожалению, нынешний владелец не слишком заботился об автомобиле, а потому его состояние оставляет желать лучшего. Тем не менее, аукционисты рассчитывают выторговать за уникальный лимузин Элвиса не менее 300 тысяч долларов.

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