Король рок-н-роллу любив автомобілі й мотоцикли і мав їх чимало. Найвідоміший з них – рожевий Cadillac Fleetwood. Та були в Елвіса й інші круті авто.
Один з автомобілів Елвіса – рідкісний лімузин Lincoln Continental Lehmann-Peterson незабаром буде проданий на аукціоні Mecum.
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Лімузин був подарований Елвісу його менеджером з нагоди весілля співака. Від звичайного Lincoln Continental автомобіль відрізняється особливим видовженим кузовом від кузовного ательє Lehmann-Peterson та унікальним оздобленням салону.
Фото: Lincoln Continental Lehmann-Peterson 1967 року, що належав Елвісу Преслі / Mecum
Довгий час Lincoln зберігався у приватній колекції Джеймса Петроцціні, котрий придбав автомобіль невдовзі після смерті Елвіса. Нажаль, нинішній власник не надто піклувався про автомобіль, а тому його стан залишає бажати кращого. Тим не менш, аукціоністи розраховують виторгувати за унікальний лімузин Елвіса не менше 300 тисяч доларів.
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