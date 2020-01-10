Итальянское ателье в 2019 году заявило о планах выпуска лимитированной серии из 10 машин, однако точку в проекте поставили, уже после первого же экземпляра. Теперь коллекционная модель, выставлена на открытых торгах.

Автосалон экзотической техники Autosportdesigns из США выставил на продажу единственный в мире экземпляр спортивного купе Bertone Mantide 2009 года выпуска.

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Спорткар построен знаменитым кузовным ателье Bertone на шасси Chevrolet Corvette ZR1 серии С6. Дизайн автомобиля создал Джейсон Кастриота – тогдашний сотрудник Stile Bertone, а ныне руководитель бренда Mustang в Ford. Итальянцы планировали собрать 10 Mantide, однако проект был закрыт, прежде чем у стендового (но полностью функционального) образца появился напарник.

С тех пор Bertone Mantide переходит из одной частной коллекции в другую и время от времени появляется на различных конкурсах элегантности. Автомобиль с 638-сильным V8 турбо-мотором под капотом и дверью "крыло бабочки" имеет превосходное состояние, по его одометре только 16 тысяч километров. Стоимость Mantide продавец готов назвать только заинтересованным лицам.

Фото: Bertone Chevrolet Corvette Mantide / Motor1

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