Італійське ательє в 209 році заявило про плани випуску лімітованої серії з 10 машин, однак крапку в проекті поставили, вже після першого ж екземпляра. Тепер колекційна модель, виставлена на відкритих торгах.

Автосалон екзотичної техніки Autosportdesigns зі США виставив на продаж єдиний в світі екземпляр спортивного купе Bertone Mantide 2009 року випуску.

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Спорткар побудований знаменитим кузовним ательє Bertone на шасі Chevrolet Corvette ZR1 серії С6. Дизайн автомобіля створив Джейсон Кастріота – тодішній співробітник Stile Bertone, а нині керівник бренду Mustang у Ford. Італійці планували зібрати 10 Mantide, однак проект був закритий, перш ніж у стендового (але повністю функціонального) зразка з’явився напарник.

З тих пір Bertone Mantide переходить з однієї приватної колекції до іншої і час від часу з’являється на різних конкурсах елегантності. Автомобіль з 638-сильним V8 турбо-мотором під капотом та дверима “крило метелика” має чудовий стан, на його одометрі лише 16 тисяч кілометрів. Вартість Mantide продавець готовий назвати лише зацікавленим особам.

Фото: Bertone Chevrolet Corvette Mantide / Motor1

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