"Ушастый" Запорожец продают за 15 тысяч долларов

Уникальная гаражная находка выставлена на продажу. Новый “Запорожец” с пробегом всего 5 тыс. км продают на olx.ua.

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Это ранний ЗАЗ 968, который в народе назвали "Ушастым". Он был найден в 2023 году, до сих пор хранился без движения в гараже. Последний техосмотр был пройден в 1984 году. Не так давно было выполнено большое ТО. Сейчас автомобиль на ходу, как говорят перекупы: "состояние: сел – и поехал".

ЗАЗ-968 производился на Запорожском автомобильном заводе “Коммунар” с 1970 по 1979 год. Дизайн модели очень похож на немецкое авто NSU Prinz. Под капотом у ранних ЗАЗ-968 устанавливался двигатель V4 воздушного охлаждения мощностью 30 лошадиных сил. Вес автомобиля 790 кг, а максимальная скорость почти 120 километров в час.