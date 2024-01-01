"Вухатий" Запорожець продають за 15 тисяч доларів

Унікальна гаражна знахідка виставлена на продаж. Новий "Запорожець" із пробігом лише 5 тис. км продають на olx.ua.

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Це ранній ЗАЗ 968, який у народі назвали "Вухатим". Він був знайдений у 2023 році, досі зберігався без руху в гаражі. Останній техогляд було пройдено в 1984 році. Не так давно було виконано велике ТО. Зараз автомобіль на ходу, як кажуть перекупи: "стан: сів – та поїхав".

ЗАЗ-968 вироблявся на Запорізькому автомобільному заводі “Комунар” з 1970 по 1979 рік. Дизайн моделі дуже схожий на німецьке авто NSU Prinz. Під капотом у ранніх ЗАЗ-968 встановлювався двигун V4 повітряного охолодження потужністю 30 кінських сил. Вага автомобіля 790 кг, а максимальна швидкість майже 120 кілометрів на годину.