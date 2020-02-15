Закарпатские таможенники разработали легкий тест, который дает ответ на этот вопрос.

Украинцы постоянно интересуются у таможенной службы, кто именно и на каких условиях может ввезти в Украину автомобиль без уплаты таможенных платежей в 2020 году. Чаще всего граждане спрашивают об условиях временного ввоза и транзита легковых транспортных средств. Поскольку эти правила не менялись с прошлого года, таможня разработала инструкцию для самостоятельного определения условий, на которых можно временно ввезти (или в таможенном режиме транзита) автомобиль на таможенную территорию Украины.

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Для этого следует перейти на специальную форму и выбрать, к какой категории вы относитесь. Если вы – нерезидент, то есть большую часть года проживаете за пределами Украины, тогда возможность ввоза транспортного средства на короткий срок существует. Что нужно сделать, чтобы получить это право, также отражено в инструкции.

Если же большую часть времени вы проводите в Украине и является резидентом нашего государства, ввезти авто можно, но при условии уплаты всех таможенных платежей на условиях залога – пошлины, акциза и НДС. При вывозе автомобиля с Украины эти средства возвращаются.

Смотрите инструкцию, кто и как может ввести авто из-за рубежа:

Напомним, что рассчитать таможенные платежи можно в нашем калькуляторе.