Закарпатські митники розробили легкий тест, який дає відповідь на це питання.

Українці постійно цікавляться у митної служби, хто саме та на яких умовах може ввезти в Україну автомобіль без сплати митних платежів у 2020 році. Найчастіше громадяни питають про умови тимчасового ввезення та транзиту легкових транспортних засобів. Оскільки ці правила не мінялись з минулого року, митниця розробила інструкцію для самостійного визначення умов, на яких можна тимчасово ввезти (або в митному режимі транзиту) автомобіль на митну територію України.

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Для цього слід перейти на спеціальну форму і обрати, до якої категорії ви відноситись. Якщо ви – нерезидент, тобто більшу частину року проживаєте за межами України, тоді можливість ввезення транспортного засобу на короткий термін існує. Що треба зробити, щоб отримати це право, також відображено в інструкції.

Якщо ж більшу частину часу ви проводите в Україні і є резидентом нашої держави, ввезти авто можна, але за умови сплати усіх митних платежів на умовах застави – мита, акцизу та ПДВ. При вивезенні автомобіля з України ці кошти повертаються.

Дивіться інструкцію, хто і як може ввести авто з-за кордону:

Нагадаємо, що розрахувати митні платежі можна у нашому калькуляторі.