Коррозия, вероятно, самая обидная из неприятностей, с которыми сталкивается владелец немолодого автомобиля. Ведь ржавчина исподтишка уничтожает самую дорогую часть машины – кузов. Предлагаем короткий ликбез по устранению ржавчины на пораженной этим бедствием машине.

Любой металлический кузов – даже из алюминия – рано или поздно станет ржавым и постепенно будет съеден коррозией до состояния, непригодного к эксплуатации. Время, когда это произойдет, зависит частично от конструкции машины, а в большей степени – от мер по антикоррозионной защите, принятых когда-то либо на заводе-изготовителе, либо одним из владельцев.

Классический способ ремонта поржавевшей детали: “гнилую” часть вырезали и поставили латку точечной сваркой. Осталось зашпаклевать и покрасить “переходом”

Но по большому счету, это уже не имеет значения для владельца, обнаружившего на своей машине коррозию – его задача как можно скорее начать ремонт. Чем дальше владелец будет откладывать его, тем дороже в конце концов обойдутся работы. Итак, где искать наиболее угрожающие очаги коррозии на кузове и как их устранить.

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Заметные места

Начнем с самого страшного – то есть, с самого дорогого: дверей. Ржавчина на этих деталях проявляется прежде всего по нижней части периметра. И когда уже она становится заметной, значит, дверь внутри всерьез повреждена. Для ремонта нужен опытный – и выскокооплачиваемый! – мастер. Ведь ему придется “распаковывать” дверь – развальцовывать внешнюю панель дверцы, отсоединяя ее от рамки. А затем вырезать пораженные коррозией фрагменты и на рамке, и на панели, и заменять новым металлом, по возможности маскируя латки. Далеко не каждый мастер в наше время берется за такую работу, ведь это уже скорее не ремонт, а реставрация. Примерно то же самое можно сказать о ржавых краях капота и крышке багажника.

Колесные арки – тут коррозия появляется едва ли не в первую очередь. С точки зрения ремонта это проблема не слишком тяжелого уровня

С другой стороны, самый простой случай – ржавчина на кромках вырезов колесных арок. Иногда, если процесс лишь начался, удается обойтись даже без удаления и замены фрагментов крыльев, просто зачистив металл до блеска. Да и чтобы вырезать куски и заменить их, не нужно особо большого объема работ.

Отметим, что именно для этих мест часто продаются так называемые ремвставки – небольшие фрагменты кузовных деталей, вместо тех, что имеют тенденцию ржаветь в первую очередь. Иногда бывает смысл поменять целиком все крыло (на новое или бывшее в употреблении), а пораженные внутренние, соседние с ним элементы отремонтировать заплатками.

Ржавчина на порогах часто пугает неопытного пользователя, а на самом деле это один из самых простых случаев – если уж можно говорить о простоте сварочных работ. Имейте, однако, в виду, что пороги имеют “начинку” – внутренние усилители, которые успешно гниют внутри без лишней “огласки”.

Пороги – силовой элемент кузова автомобиля, поэтому внутри всегда есть дополнительные усилители, которые тоже ржавеют

Когда сварщик вырежет для замены внешнюю часть порога, то заменить и внутренние элементы будет не трудно. В худшем случае придется заменять весь короб порога вплоть до днища.

Внутри

Увидеть ржавчину под прочно закрепленным ковром не всегда просто, но это один из непростых случаев, выявить который иногда другим способом невозможно. Днище кузова, его центральный туннель и зона в ногах водителя бывают двойными, коробчатого сечения, и съеденный металл увидеть с внешней стороны не всегда реально.

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Под капотом можно увидеть поврежденные рыжей болезнью силовые детали кузова: опоры (чашки) подвески, лонжероны, балки. Здесь немалая сложность в том, что часто их ремонт, даже не связанный со сплошной заменой детали, требует демонтажа двигателя, трансмиссии и подвески. Похожие неприятности могут ждать и в багажнике, но там металл кузова чаще прикрыт декоративной обивкой.

Под капотом тоже ржавеет. Часто в таком случае владелец видит уже конечный этап разрушительного процесса: внутри чашки подвески уже все сгнило

Следует знать, что части кузова с закрытыми полостями (балки, лонжероны, усилители) чаще всего гниют изнутри, долго оставаясь при том вполне красивыми снаружи. Ремонтируют подобные силовые элементы либо накладками свежего металла, либо заменой фрагментов или целой детали. Конечно, прежде всего надо вырезать поврежденные места и зачистить прилегающие поверхности.

Из-под днища

Снизу автомобиля можно увидеть и такие малопроблемные явления, как дыры в полу, и такие, как негодные силовые элементы – лонжероны, кронштейны и тому подобное. Для ремонта этих мест или их замены почти всегда приходится разбирать салон и/или багажник. И чем богаче укомплектован автомобиль, тем дороже это будет стоить.

Ремонтом нижних частей кузова нельзя пренебрегать, хотя они и не мозолят глаза, ведь в той зоне большинство элементов выполняют несущую функцию – то есть когда балки и лонжероны полностью потеряют способность держать нагрузку, может произойти ДТП.

Полностью ржавый лонжерон несущего кузова – серьезная проблема. Нужен большой ремонт, если не сказать – реставрация

На старых машинах пострадать от коррозии может не только кузов, но и даже детали подвески – рычаги, кронштейны амортизаторов и тому подобное. Ремонтировать их частичной заменой фрагментов не желательно, лучше приобрести целую деталь, поскольку в ходовой части отступление от размеров даже на миллиметр приводит к нарушению геометрии установки колес – со всеми последствиями во время движения.

Наконец напомним, что везде, где мастер вырезает ржавые фрагменты, он должен вычищать оставленные детали до блеска. Иначе неуничтоженная коррозия уже через полгода – год снова вылезет наружу, сквозь краску или слой антикора.

Рекомендация Авто24

Диагностируя свой автомобиль на предмет коррозии, имейте в виду, что все 100 % проблем можно будет увидеть только после разборки автомобиля, а то и в процессе работ, когда часть кузовных деталей будет демонтирована. Поэтому в случае с коррозией всегда будьте готовы к худшему: и к большим объемам работ, и к большим затратам на запчасти.

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