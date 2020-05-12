Снимки рестайлингового хэтчбека из фирменного каталога обнародовал индийский портал, поэтому пятидверка обозначена как Maruti Swift.

Главным нововведением рестайлинга Suzuki Swift третьего поколения станет появление новой гибридной версии.

Также интересно: Mercedes-Benz дополнил линейку CLS версии с 1,5-литровым мотором

Изменения во внешности, судя по фото, малолитражку ждут минимальные. Слегка изменит форму решетка радиатора, хэтчбеку подправят отдельные линии бамперов (2 варианта форм), добавят новые колесные диски и цвета кузова. Вероятно, такая же “классическая” схема ждет и обновленный интерьер: новые материалы отделки и палитра, свежая электроника.

Информация о возможном апгрейде технической начинки пока неопределенная: вроде, 1,2-литровый “атмосферник” может будет слегка модернизирован, расширится гамма гибридных версий, которая уже сейчас включает "мягкий гибрид" и "плагин-гибрид”. Самые дешевые выполнения Swift, как и сейчас, будут доступны с передним приводом и 5-ступенчатой ​​”механикой”, тогда как более дорогие могут оснащаться 6-позиционным вариатором и приводом на обе оси.

Фото: обновленный Suzuki Swift 2021 / Indianautosblog

Актуальный Suzuki Swift дебютировал в начале 2018 года, поэтому вряд ли рестайлинговая модель появится на рынке раньше 2021 года. Традиционно, первыми новинку смогут приобрести покупатели в Японии.

Смотрите также: MG Cyberster: британско-китайская марка готовит электрический родстер