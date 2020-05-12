Знімки рестайлінгового хетчбека з фірмового каталогу оприлюднив індійський портал, тому п'ятидверка позначена як Maruti Swift.

Головним нововведенням рестайлінгу Suzuki Swift третього покоління стане поява нової гібридної версії.

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Зміни у зовнішності, судячи з фото, на малолітражку чекають мінімальні. Злегка змінить форму решітка радіатора, хетчбеку підправлять окремі лінії бамперів (2 варіанти форм), додадуть нові колісні диски та кольори кузову. Ймовірно, така ж “класична” схема чекає і на оновлений інтер’єр: нові матеріали оздоблення і палітра, свіжа електроніка.

Інформація про можливий апгрейд технічної начинки поки непевна: начебто, 1,2-літровий "атмосферник" може буде злегка модернізований, розшириться гамма гібридних версій, яка вже зараз включає “м’який гібрид” і “плагін-гібрид. Найдешевші виконання Swift, як і зараз, будуть доступні з переднім приводом і 5-ступінчатою “механікою”, тоді як дорожчі можуть оснащуватись 6-позиційним варіатором і приводом на обидві осі.

Фото: оновлений Suzuki Swift 2021 / Indianautosblog

Актуальний Suzuki Swift дебютував на початку 2018 року, тож навряд чи рестайлінгова модель з’явиться на ринку раніше 2021 року. Традиційно, першими новинку зможуть придбати покупці в Японії.

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