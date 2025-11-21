Утвержден новый технический регламент для топлива на АЗС

Украинское правительство утвердило новый технический регламент о требованиях к альтернативным моторным топливам, который устанавливает стандарты качества и правила обращения продукции с повышенным содержанием биокомпонентов, пишет enkorr.ua. Документ разработан с целью гармонизации локального украинского законодательства с директивами Европейского Союза, в частности в части контроля за качеством топлива и "сокращения выбросов парниковых газов".

Как сообщила председатель Госэнергоэффективности Анна Замазеева, принятый регламент является ключевым элементом выполнения экологических обязательств Украины и создает предпосылки для развития внутреннего производства биотоплива.

Основные требования нового регламента

Новый документ вводит детализированные технические нормы для топлива с высокой долей биодизеля и биоэтанола. Под действие регламента попадают такие виды моторных топлив:

бензины с содержанием биоэтанола от 10 до 50 процентов (классы E20–E50);

дизельные топлива с содержанием биокомпонентов от 7 до 30 процентов (классы B10–B30).

Регламент устанавливает обязательные параметры на всех этапах производства и обращения, включая транспортировку, хранением и реализацией. Впервые вводятся унифицированные требования к маркировке, в частности обязательное указание содержания биокомпонентов, а также возможность требовать паспорт качества или декларацию соответствия.

Одним из важных экологических аспектов регламента является запрет использования определенных присадок, среди которых соединения свинца, фосфора, железа и другие вещества, способные негативно влиять на атмосферу.

Система контроля соответствия

Технический регламент вводит двухуровневую систему контроля. Первый уровень предусматривает обязательную проверку каждой партии горючего, второй - аудит серийного производства, который будут проводить назначенные уполномоченные органы. Сертификат соответствия будет выдаваться сроком на два года, но производители должны проходить плановые аудиты не реже одного раза в три месяца.

Сроки вступления в силу и исключения

Документ начнет действовать через год после официального опубликования. Это дает время производителям и поставщикам адаптироваться к новым техническим требованиям, модернизировать производственные процессы и наладить систему контроля качества.

Действие регламента не распространяется на топливо, используемое в сфере обороны, в госрезерве или во внутренних производственных процессах, если такое топливо не предназначено для продажи на рынке.

Ожидаемый эффект для рынка

По словам Анны Замазеевой, принятие документа будет способствовать формированию более экологически соответствующего рынка топлива и уменьшению зависимости Украины от импортных нефтепродуктов. Введение новых стандартов также открывает возможности для развития украинских производителей биодизеля и биоэтанола, поскольку увеличивает долю таких топлив в коммерческом обороте.

На сколько подорожает топливо в результате добавления биологических примесей – не сообщается. Неизвестно также какое негативное влияние будет иметь такое топливо на детали топливной системы автомобилей.

Новый технический регламент является шагом в направлении интеграции в европейский рынок топлива и модернизации национальной нормативной базы в соответствии с требованиями ЕС.