Затверджено новий технічний регламент для пального на АЗС

Український уряд затвердив новий технічний регламент щодо вимог до альтернативних моторних палив, який встановлює стандарти якості та правила обігу продукції з підвищеним вмістом біокомпонентів, пише enkorr.ua. Документ розроблено з метою гармонізації локального українського законодавства з директивами Європейського Союзу, зокрема у частині контролю за якістю пального та «скорочення викидів парникових газів».

Як повідомила голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва, ухвалений регламент є ключовим елементом виконання екологічних зобов’язань України та створює передумови для розвитку внутрішнього виробництва біопалив.

Основні вимоги нового регламенту

Новий документ запроваджує деталізовані технічні норми для пального з високою часткою біодизелю та біоетанолу. Під дію регламенту потрапляють такі види моторних палив:

бензини з вмістом біоетанолу від 10 до 50 відсотків (класи E20–E50);

дизельні палива з вмістом біокомпонентів від 7 до 30 відсотків (класи B10–B30).

Регламент встановлює обов’язкові параметри на всіх етапах виробництва та обігу, включно з транспортуванням, зберіганням та реалізацією. Вперше вводяться уніфіковані вимоги до маркування, зокрема обов’язкове зазначення вмісту біокомпонентів, а також можливість вимагати паспорт якості чи декларацію відповідності.

Одним із важливих екологічних аспектів регламенту є заборона використання певних присадок, серед яких сполуки свинцю, фосфору, заліза та інші речовини, що здатні негативно впливати на атмосферу.

Система контролю відповідності

Технічний регламент запроваджує дворівневу систему контролю. Перше рівень передбачає обов’язкову перевірку кожної партії пального, другий — аудит серійного виробництва, який проводитимуть призначені уповноважені органи. Сертифікат відповідності видаватиметься строком на два роки, але виробники мають проходити планові аудити не рідше одного разу на три місяці.

Строки набрання чинності та винятки

Документ почне діяти через рік після офіційного опублікування. Це дає час виробникам і постачальникам адаптуватися до нових технічних вимог, модернізувати виробничі процеси та налагодити систему контролю якості.

Дія регламенту не поширюється на паливо, що використовується у сфері оборони, у держрезерві або у внутрішніх виробничих процесах, якщо таке пальне не призначене для продажу на ринку.

Очікуваний ефект для ринку

За словами Ганни Замазєєвої, ухвалення документа сприятиме формуванню більш екологічно відповідного ринку пального та зменшенню залежності України від імпортних нафтопродуктів. Запровадження нових стандартів також відкриває можливості для розвитку українських виробників біодизелю та біоетанолу, оскільки збільшує частку таких палив у комерційному обігу.

На скільки подорожчає пальне у результаті додавання біологічних домішок – не повідомляється. Невідомо також який негативний вплив матиме таке пальне на деталі паливної системи автомобілів.

Новий технічний регламент є кроком у напрямку інтеграції до європейського ринку пального та модернізації національної нормативної бази відповідно до вимог ЄС.