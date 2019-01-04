В 2018 году украинцы ввезли и зарегистрировали 116,8 тыс. легковых авто с пробегом.

В декабре украинцы поставили на учет 21,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом. В результате первичный рынок последнего месяца 2018 года составил 28,4 тыс. авто, а доля б/у автомобилей на нем достигла рекордных 75 процентов, сообщает ассоциация “Укравтопром”. Такому росту первичных регистраций импортного секонд-хенда в Украине способствовало принятие законов о легализации так называемых “евроблях”.

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Всего по итогам минувшего года украинские номера получили 116,8 тыс. импортированных бывших в эксплуатации легковых автомобилей или в два раза больше чем в 2017 году. Напомним, рынок новых авто в 2018 году составил 81,8 тыс. шт., что на 0,6% меньше результата предыдущего года.

Повышенный спрос на б/у-шный импорт привел к общему росту первичного рынка легковых автомобилей на 43 процента до 198,6 тыс. машин.

Маркой – лидером на первичном рынке легковых авто с пробегом стал Volkswagen. В 2018 году украинцы поставили на учет 19250 импортированных фольксвагенов не первой свежести, что в три раза больше чем новых автомобилей этой же марки.

На втором месте Renault с показателем 14758 подержанных авто. Первичные регистрации б/у-шных Рено в 1,7 раза превзошли результат новых.

Шкода заняла третье место – 10615 авто с пробегом (почти в 2 раза больше продаж новых Шкод).

Четвертым по популярности стал Ford, импортированный секонд-хенд этой марки выбрали 7854 украинцев, в 2,5 раза больше чем тех, кто выбрал новые Форды.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Opel с результатом 6827 машин. Для справки, новых Опелей в прошлом году было реализовано всего 209 шт.

Напомним, что продажи новых автомобилей в Украине упали.