У 2018 році українці ввезли і зареєстрували 116,8 тис. легкових автомобілів з пробігом.

У грудні українці поставили на облік 21,4 тис. легкових автомобілів з пробігом. В результаті первинний ринок останнього місяця 2018 року склав 28,4 тис. автомобілів, а частка вживаних автомобілів на ньому досягла рекордних 75%, повідомляє асоціація "Укравтопром". Такому зростанню первинних реєстрацій імпортного секонд-хенду в Україні сприяло прийняття законів про легалізацію так званих "євроблях".

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Загалом за підсумками минулого року українські номери отримали 116,8 тис. імпортованих вживаних легкових автомобілів – це удвічі більше, ніж в 2017 році. Нагадаємо, ринок нових авто в 2018 році склав 81,8 тис. шт., що на 0,6% менше результату попереднього року.

Підвищений попит імпорт на вживаних автомобілів призвів до загального зростання первинного ринку легкових автомобілів на 43% до 198,6 тис. машин.

Маркою – лідером на первинному ринку легкових авто з пробігом став Volkswagen. У 2018 році українці поставили на облік 19 250 імпортованих “Фольксвагенів” не першої свіжості, що в тричі більше, ніж нових автомобілів цієї ж марки.

На другому місці – Renault з показником 14758 старих автомобілів. Первинні реєстрації вживаних Рено в 1,7 рази перевершили результат нових.

Skoda посіла третє місце – 10 615 автомобілів з пробігом (майже в 2 рази більше продажів нових Шкод).

Четвертим за популярністю став Ford, імпортований секонд-хенд цієї марки обрали 7854 українців, в 2,5 рази більше ніж тих, хто вибрав нові “Форди”.

Замикає п'ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Opel з результатом 6827 машин. Для довідки, нових “Опелів” в минулому році було реалізовано всього 209 шт.

Нагадаємо, що продажі нових авто в Україні скоротилися.