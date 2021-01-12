Темпы роста потребления сжиженного автогаза замедлились. Эксперты видят несколько причин такого явления.

Потребление автогаза в Украине в 2020 г. увеличилось на 3%, или на 55 тыс. т, по сравнению с 2019 г., и составило 1,98 млн. т. Доля импорта в обеспечении рынка автогаза составила 79%. Объемы поставок из-за рубежа за 2019 г. увеличились на 5,5% (+81,5 тыс. т).

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Крупнейшим поставщиком остается Россия. Отгрузки из РФ в 2020 г. выросли на 4,4%, до 721 тыс. т, что соответствует 36% баланса украинского рынка. Импорт из Казахстана увеличился на 21,4% – до 375 тыс. т, а доля в балансе выросла до 19% (+3 процентных пункта). Белорусские поставки сократились на 10% – до 345 тыс. т, их доля на рынке Украины снизилась с 19% до 17%. Поставки морским транспортом в 2020 г. увеличились на 58,4% – до рекордного уровня в 92,3 тыс. т. Внутреннее производство СВГ снизилось на 6% и составило 412 тыс. т.

По мнению экспертов “Консалтинговой группы “А-95”, одной из причин замедления темпов прироста потребления является достижение технического лимита по переводу транспортных средств на автогаз. "За последние 5 лет с бензина на газ было переведено все, что подлежало конверсии. Владельцы остального бензинового транспорта не имеют либо такой технической возможности, либо экономической потребности”, – считает аналитик Артем Куюн.

Он также отметил, что одним из факторов снижения темпов популярности газа является повышение ценового соотношения газ/бензин. Так, в 2020 г. пропорция в среднем составляла 48%, тогда как в 2019 г. – 42%. Эксперт напомнил, что из-за вызванных пандемией преобразований на глобальном рынке в 2020 г. наблюдались ситуации, когда сжиженный газ на европейских рынках стоил дороже бензина. Кроме того, по словам А. Куюна, из-за острой потребности импортного ресурса стоимость СВГ на украинской границе нередко была ощутимо выше цен в Средиземноморье и Северо-Западной Европе.

Также важным фактором является государственная политика. В Сервисных центрах МВД значительно усложнилась и подорожала процедура регистрации газобаллонного оборудования. Если ранее зарегистрировать ГБО стоило около 600 гривен, то сейчас для этой же процедуры нужно потратить немало времени на получение сертификата, который стоит около 3000 гривен. В результате много кто устанавливает ГБО и не регистрирует его, а некоторые и вообще отказываются от переоборудования.