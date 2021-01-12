Темпи росту споживання скрапленого автогазу уповільнились. Експерти бачать декілька причин такого явища.

Споживання автогазу в Україні у 2020 р. збільшилося на 3%, або на 55 тис. т, порівняно з 2019 р. і становило 1,98 млн. т. Частка імпорту в забезпеченні ринку автогазу склала 79%. Обсяги постачань із-за кордону щодо 2019 р. збільшилися на 5,5% (+81,5 тис. т).

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Найбільшим постачальником залишається Росія. Відвантаження з РФ у 2020 р. зросли на 4,4%, до 721 тис. т, що відповідає 36% балансу українського ринку. Імпорт з Казахстану збільшився на 21,4% – до 375 тис. т, а частка в балансі зросла до 19% (+3 відсоткових пункти). Білоруські постачання скоротилися на 10% – до 345 тис. т, їх частка на ринку України знизилася з 19% до 17%. Постачання морським транспортом у 2020 р. збільшилися на 58,4% – до рекордного рівня в 92,3 тис. т. Внутрішнє виробництво СВГ знизилося на 6% і склало 412 тис. т.

На думку експертів «Консалтингової групи «А-95», однією з причин уповільнення темпів приросту споживання є досягнення технічного ліміту з переведення транспортних засобів на автогаз. «За останні 5 років з бензину на газ було переведено все, що підлягало конверсії. Власники решти бензинового транспорту не мають або такої технічної змоги, або економічної потреби», – вважає аналітик Артем Куюн.

Він також зазначив, що одним із чинників зниження темпів популярності газу є підвищення цінового співвідношення газ/бензин. Так, у 2020 р. пропорція в середньому становила 48%, тоді як у 2019 р. – 42%. Експерт нагадав, що через викликані пандемією перетворення на глобальному ринку в 2020 р. спостерігалися ситуації, коли скраплений газ на європейських ринках коштував дорожче за бензин. Крім того, за словами А. Куюна, через гостру потребу імпортного ресурсу вартість СВГ на українському кордоні нерідко була відчутно вищою за ціни в Середземномор'ї і Північно-Західній Європі.

Також важливим чинником є державна політика. У Сервісних центрах МВС значно ускладнилась та подорожчала процедура реєстрації газобалонного обладнання. Якщо раніше зареєструвати ГБО коштувало близько 600 гривень, то зараз для цієї ж процедури потрібно витратити чимало часу на отримання сертифікату, який коштує близько 3000 гривень. В результаті багато хто встановлює ГБО та не реєструє його, а дехто й взагалі відмовляється від переобладнання.