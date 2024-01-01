В 2025 году изменились главные причины ДТП

По данным патрульной полиции, с января по февраль в Украине в результате ДТП погибли 406 человек, из них 15 детей, и были травмированы 3793 человека, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом 2024 количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 9% - до 3092 случая.

Чаще всего в ДТП погибали из-за превышения безопасной (не установленной) скорости движения (218 человек).

Второй причиной, по количеству погибших, является переход пешеходов в неустановленном месте (29 человек).

На третьем месте этой печальной статистики - нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов и выезд на полосу встречного движения, не связанное с обгоном (по 25 человек).

По нынешней статистике наибольшее количество ДТП случается между 17 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.

Ранее на втором и третьем местах печальной статистики были нарушения правил маневрирования и проезда перекрестков.