У 2025 році змінились головні причини ДТП

За даними патрульної поліції, з січня по лютий в Україні внаслідок ДТП загинули 406 осіб, з них 15 дітей, та було травмовано 3793 людини, повідомляє Укравтопром.

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Порівняно з аналогічним періодом 2024 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 9% - до 3092 випадки.

Найчастіше у ДТП гинули через перевищення безпечної (не встановленої) швидкості руху (218 осіб).

Другою причиною, за кількістю загиблих, є перехід пішоходів у невстановленому місці (29 осіб).

На третьому місці цієї сумної статистики - порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів та виїзд на смугу зустрічного руху, не пов’язане з обгоном (по 25 осіб).

За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 17 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Раніше на другому та третьому місцях сумної статистики були порушення правил маневрування та проїзду перехресть.