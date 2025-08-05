В Америке массово увольняют водителей, которые не говорят на английском

Министр транспорта Шон Даффи отметил, что сотням водителей грузовиков уже приказано покинуть кабины машин именно из-за того, что они не продемонстрировали уровень владения английским языком (ELP).

Как пишет cdllife.com, Даффи в социальных сетях напомнил о соблюдении федеральных языковых требований для водителей коммерческих транспортных средств.

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"С тех пор как я принял меры для обеспечения соблюдения требований по владению языком для дальнобойщиков, наши государственные партнеры уволили с работы примерно 1500 неквалифицированных водителей. Вот что я называю результатами! Если вы не умеете читать или разговаривать на нашем национальном языке – АНГЛИЙСКОМ – мы не позволим вашему грузовику подвергать опасности водителей", – подчеркнул глава американского транспортного ведомства.

Здесь стоит напомнить, что своеобразная статистика Даффи прозвучала чуть более чем через месяц после того, как 25 июня вступила в силу языковая норма для водителей коммерческих транспортных средств: с того дня незнание языка является нарушением.

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С 25 июня водители коммерческих грузовиков должны продемонстрировать способность читать и разговаривать на английском языке, а также понимать дорожные знаки. Если такой экзамен не пройден, то допуск для работы на коммерческом транспорте водитель автоматически теряет.