В Америці масово звільняють водіїв, які не розмовляють англійською

Міністр транспорту Шон Даффі зазначив, що сотням водіїв вантажівок вже наказано покинути кабіни машин саме через те, що вони не продемонстрували рівень володіння англійською мовою (ELP).

Як пише cdllife.com, Даффі у соціальних мережах нагадав про дотримання федеральних мовних вимог для водіїв комерційних транспортних засобів.

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"Відколи я вжив заходів для забезпечення дотримання вимог щодо володіння мовою для далекобійників, наші державні партнери звільнили з роботи приблизно 1500 некваліфікованих водіїв. Ось що я називаю результатами! Якщо ви не вмієте читати чи розмовляти нашою національною мовою – АНГЛІЙСЬКОЮ – ми не дозволимо вашій вантажівці наражати на небезпеку водіїв", – підкреслив очільник американського транспортного відомства.

Тут варто нагадати, що своєрідна статистика Даффі пролунала трохи більше ніж через місяць після того, як 25 червня набрати чинності мовна норма для водіїв комерційних транспортних засобів: з того дня незнання мови є порушення.

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З 25 червня водії комерційних вантажівок повинні продемонструвати здатність читати та розмовляти англійською мовою, а також розуміти дорожні знаки. Якщо такий екзамен не пройдено, то допуск для роботи на комерційному транспорті водій автоматично втрачає.