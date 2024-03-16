Под запрет попали модели Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Charger и Dodge Challenger, после того, как водители этих автомобилей вызывали "демонстрацию плохих манер вождения на дорогах общего пользования". Следствием таких действий обычно становились поврежденные машины и проблемы с полицией.

Ранее организаторы уже устанавливали временный запрет на эти автомобили еще в ноябре 2023 года, надеясь, что такое решение заставит водителей этих авто отказаться от идеи опасного вождения Однако, после того, как водители маслкаров продолжали крутить "пончики" и устраивать гонки во время события, это временное решение превратилась в постоянное.

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Отныне водители Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Charger и Dodge Challenger не будут допущены к еженедельному мероприятию Coffee & Cars, что организуют в Хьюстоне, штат Техас.

Организаторы объявили о таком решении в социальных сетях с фотографиями, на которых зрители выстроились в ряд на улице, чтобы увидеть, как водители маслкаров нарушают правила дорожного движения и в результате попадали в ДТП.

Интересно, что первая встреча Coffee and Cars состоялась в 2004 году и тогда ее посетили лишь 12 участников и десяток автомобилей, а теперь на нее приехжают тысячи автолюбителей и сотни владельцев редких авто.

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Запрет маслкаров значительно снизит количество участников шоу, ввиду того, что их большую часть составляют владельцы таких авто. Однако, ограничение не распространяется на классические маслкары, а потому владельцы старых "Мустангов", например, все еще могут присутствовать на собрании в Хьюстоне.