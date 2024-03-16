Під заборону потрапили моделі Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Charger та Dodge Challenger, після того, як водії цих автівок спричиняли “демонстрацію поганих манер водіння на дорогах загального користування”. Наслідком таких дій зазвичай ставали пошкоджені автівки та проблеми з поліцією.

Раніше організатори встановлювали тимчасову заборону на ці автомобілі ще в листопаді 2023 року, сподіваючись, що таке рішення змусить водіїв цих авто відмовитись від ідеї небезпечного водіння.Однак, після того, як водії маслкарів продовжували крутити “пончики” та влаштовувати перегони під час події, це тимчасове рішення перетворилась на постійне.

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Відтепер водії Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Charger та Dodge Challenger не будуть допущені до щотижневого заходу Coffee & Cars, що організовують у Х’юстоні, штат Техас.

Організатори оголосили про таке рішення у соціальних мережах із фотографіями, на яких глядачі вишикувалися в ряд на вулиці, щоб побачити, як водії маслкарів порушують правила дорожнього руху й в результаті потрапляли в ДТП.

Цікаво, що перша зустріч Coffee and Cars відбулася в 2004 році й тоді на неї завітало лише 12 учасників та десяток автомобілів, а тепер її відвідують тисячі автолюбителів та сотні власників рідкісних авто.

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Заборона маслкарів значно знизить кількість учасників шоу, зважаючи на те, що їх більшу частину становлять власники таких авто. Однак, обмеження не поширюється на класичні маслкари, а тому власники старих “Мустангів”, наприклад, все ще можуть бути присутніми на зборах у Х’юстоні.