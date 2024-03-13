Адміністрація Байдена представила дорожню карту електрифікації вантажних перевезень, яка визнає пріоритетність інвестицій у зарядні пристрої для електромобілів і водневі заправні станції вздовж ключових вантажних коридорів навколо США.

Програма детально описує етапи покращення інфраструктури вантажних коридорів і методику переходу на акумуляторний транспорт із нульовим рівнем викидів до 2040 року. Це перша спроба уряду США запропонувати послідовну стратегію електрифікації вантажного транспорту по всій країні.

Документ має 318 сторінок, з яких тільки 13 містять текстовий та графічний матеріал, а решту трактату займає конкретизований перелік об’єктів, включених до вантажних хабів із нульовим викидом.

Розробники карти проаналізували структуру транспортних засобів середньої та великої вантажності на дорогах Америки та встановили пріоритети щодо того, на які маршрути слід орієнтуватися в першу чергу, щоб найкраще зменшити забруднення.

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Оприлюднена нинішнього вівторка дорожня карта розроблена для того, щоб зосередити державні витрати у мільярди доларів на ключових дорогах і прискорити приватні інвестиції в нову інфраструктуру, яка має вирішальне значення для очищення від шкідливих викидів середніми та важкими вантажівками.

Чиновники хочуть пришвидшити впровадження 18-колісних автомобілів з нульовим рівнем викидів та інших вантажівок, які використовуються для перевезення вантажів по всій країні, допомагаючи забезпечити ефективну та надійну мережу зарядних пристроїв. Це, своєю чергою, може допомогти скоротити витрати компаній на паливо, водночас очищаючи повітря навколо деяких із найбільш інтенсивних автомагістралей.

"Це великий крок для забезпечення екологічної справедливості. 75% трафіку важких вантажівок проходить лише на 4% доріг нашої країни, що ставить під загрозу здоров’я наших найбільш вразливих спільнот", – зазначив національний радник Білого дому з питань клімату Алі Заїді.

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Відповідно до стратегії, оприлюдненої Агентством із захисту навколишнього середовища та міністерствами енергетики та транспорту, кінцевою метою є "повсюдна та доступна мережа зарядки та заправки воднем для вантажівок з нульовим рівнем викидів до 2040 року".

Нині транспортний сектор викидає приблизно 29% парникових газів у США, причому понад п’яту частину викидів припадає на вантажівки середнього та великого тоннажу. Проте історична залежність судноплавства від палива на основі нафти призвела до того, що скорочення цих викидів стало проблемою.

Електрична вантажівка Daimler Freightliner eCascadia у розподільчому центрі Meijer у Лансінгу, штат Мічиган. Фото: Емілі Елконін/Bloomberg

Цей крок є відповіддю на висхідний розголос виробників вантажівок, які кажуть, що потрібна більша підтримка громадськості для зарядних станцій, удосконалення мережі та іншої інфраструктури для стимулювання електрифікації важких транспортних засобів.

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Згідно з даними Міністерства енергетики, у США є лише 92 електричні зарядні станції, що здатні обслуговувати важкі вантажівки, і лише дев’ять із них мають швидку зарядку.

Попри те, що компанії швидко розширюють парки електромобілів і власні зарядні можливості, розбудова інфраструктури зарядних станцій на магістралях є важливою для ширшого розгортання. Водневі заправні станції також знадобляться для підтримки використання автомобілів з водневим двигуном, які, як очікують виробники вантажівок, з’являться на ринку в найближчі 18-24 місяці.

Каліфорнія та Техас є двома великими потенційними ринками для новаторських вантажних перевезень на водневому паливі. Фото: atlanticcouncil.org

Загалом у період з 2024 по 2027 рік пріоритетними будуть близько 12 000 миль/19 312 км доріг, включаючи міжштатну автомагістраль 80. Дороги навколо ключових портів також будуть у першій частині черги, щоб отримати чисті оновлення зарядки та заправки.

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Дорожню карту, яку в транспортних, логістичних компаніях назвали "Планом Байдена", вже визнано "ітеративним і продуманим підходом" і такою, що "веде до зменшення забруднення навколишнього середовища в портах країни та на її автомагістралях".