Администрация Байдена представила дорожную карту электрификации грузовых перевозок, которая признает приоритетность инвестиций в зарядные устройства для электромобилей и водородные заправочные станции вдоль ключевых грузовых коридоров вокруг США.

Программа подробно описывает этапы улучшения инфраструктуры грузовых коридоров и методику перехода на аккумуляторный транспорт с нулевым уровнем выбросов до 2040 года. Это первая попытка правительства США предложить последовательную стратегию электрификации грузового транспорта по всей стране.

Документ имеет 318 страниц, из которых только 13 содержат текстовый и графический материал, а остальные трактата занимает конкретизированный перечень объектов, включенных в грузовые хабы с нулевым выбросом.

Разработчики карты проанализировали структуру транспортных средств средней и большой грузоподъемности на дорогах Америки и установили приоритеты относительно того, на какие маршруты следует ориентироваться в первую очередь, чтобы уменьшить загрязнение.

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Обнародованная в нынешний вторник дорожная карта разработана для того, чтобы сосредоточить государственные расходы в миллиарды долларов на ключевых дорогах и ускорить частные инвестиции в новую инфраструктуру, которая имеет решающее значение для очистки от вредных выбросов средними и тяжелыми грузовиками.

Чиновники хотят ускорить внедрение 18-колесных автомобилей с нулевым уровнем выбросов и других грузовиков, которые используются для перевозки грузов по всей стране, помогая обеспечить эффективную и надежную сеть зарядных устройств. Это, свою очередь, может помочь сократить расходы компаний на топливо, одновременно очищая воздух вокруг некоторых из самых интенсивных автомагистралей.

"Это большой шаг для обеспечения экологической справедливости. 75% трафика тяжелых грузовиков проходит лишь на 4% дорог нашей страны, что ставит под угрозу здоровье наших наиболее уязвимых сообществ", – отметил национальный советник Белого дома по вопросам климата Али Заиди.

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Согласно стратегии, обнародованной Агентством по защите окружающей среды и министерствами энергетики и транспорта, конечной целью является "повсеместная и доступная сеть зарядки и заправки водородом для грузовиков с нулевым уровнем выбросов до 2040 года".

Сейчас транспортный сектор выбрасывает примерно 29% парниковых газов в США, причем более пятой части выбросов приходится на грузовики среднего и большого тоннажа. Однако историческая зависимость судоходства от топлива на основе нефти привела к тому, что сокращение этих выбросов стало проблемой.

Электрический грузовик Daimler Freightliner eCascadia в распределительном центре Meijer в Лансинге, штат Мичиган. Фото: Эмили Элконин/Bloomberg

Этот шаг является ответом на растущую огласку производителей грузовиков, которые говорят, что нужна большая поддержка общественности для зарядных станций, усовершенствования сети и другой инфраструктуры для стимулирования электрификации тяжелых транспортных средств.

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Согласно данным Министерства энергетики, в США есть только 92 электрические зарядные станции, способные обслуживать тяжелые грузовики, и только девять из них имеют быструю зарядку.

Несмотря на то, что компании быстро расширяют парки электромобилей и собственные зарядные возможности, развитие инфраструктуры зарядных станций на магистралях является важным для широкого развертывания. Водородные заправочные станции также понадобятся для поддержки использования автомобилей с водородным двигателем, которые, как ожидают производители грузовиков, появятся на рынке в ближайшие 18-24 месяца.

Калифорния и Техас являются двумя крупными потенциальными рынками для новаторских грузовых перевозок на водородном топливе. Фото: atlanticcouncil.org

Всего в период с 2024 по 2027 год приоритетными будут около 12 000 миль/19 312 км дорог, включая межштатную автомагистраль 80. Дороги вокруг ключевых портов также будут в первой части очереди, чтобы получить чистые обновления зарядки и заправки.

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Дорожную карту, которую в транспортных, логистических компаниях назвали "Планом Байдена", уже признали "итеративным и продуманным подходом" и такой, что "ведет к уменьшению загрязнения окружающей среды в портах страны и на ее автомагистралях".