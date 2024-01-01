В Америке подросток за ночь повредил 121 автомобиль

Как пишет Carscoops, 16-летнего подростка арестовала полиция штата Мэриленд после того, как он якобы взломал 121 автомобиль за одну ночь. Это впечатляющее количество, и теперь подростку предъявлен широкий перечень обвинений.

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Несмотря на то, что расследование инцидента продолжается, полицейские Лорела сообщили, что событие произошло 4 мая. Злоумышленники проникали в автомобили не только в городе, но и в окрестных районах. В конце концов правоохранителям удалось установить личность подозреваемого, и 28 мая они выполнили ордер на обыск его дома в Белтсвилле.

Сообщается, что подозреваемый подросток имел при себе различные кредитные карты и ключи от похищенного автомобиля, который он использовал для езды по улицам города. Кроме этого, правоохранители впоследствии нашли ключи от других 25 автомобилей.

Подростка взяли под стражу, и ему будут предъявлены обвинения в краже транспортного средства, а также в нескольких случаях кражи из автомобиля. Полицейские также отметили, что двух его сообщников было установлено и арестовано.

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Однако, впоследствии подростка отпустили, поскольку Департамент по делам несовершеннолетних штата Мэриленд приказал его освободить. Чиновники заявили, что подросток не имел предыдущей судимости, не совершил насильственного преступления и не представляет риска побега. Подозреваемый пробыл под стражей всего 5 часов.