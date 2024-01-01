В Америці підліток за ніч пошкодив 121 автомобіль

Як пише Carscoops, 16-річного підлітка заарештувала поліція штату Меріленд після того, як він нібито зламував 121 автомобіль за одну ніч. Це вражаюча кількість, і тепер підлітку висунуто широкий перелік звинувачень.

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Попри те, що розслідування інциденту триває, поліцейські Лорела повідомили, що подія відбулась 4 травня. Зловмисники проникали в автомобілі не лише в місті, а й у навколишніх районах. Врешті-решт правоохоронцям вдалося встановити особу підозрюваного, і 28 травня вони виконали ордер на обшук його помешкання в Белтсвіллі.

Повідомляється, що підозрюваний підліток мав при собі різні кредитні картки та ключі від викраденого автомобіля, який він використовував для їзди вулицями міста. Окрім цього, правоохоронці згодом знайшли ключі від інших 25 автомобілів.

Підлітка взяли під варту, і йому будуть пред'явлені звинувачення у крадіжці транспортного засобу, а також у кількох випадках крадіжки з автомобіля. Поліцейські також зазначили, що двох його спільників було встановлено та заарештовано.

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Однак, згодом підлітка відпустили, оскільки Департамент у справах неповнолітніх штату Меріленд наказав його звільнити. Чиновники заявили, що підліток не мав попередньої судимості, не скоїв насильницького злочину та не становить ризику втечі. Підозрюваний пробув під вартою всього 5 годин.