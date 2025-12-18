В Амстердаме самолеты будут тянуть электромобили

Появление электрических тягачей для самолетов в наземной службе обслуживания бортов свидетельствует о стремлении KLM к операциям с нулевым уровнем выбросов. Компания планирует к 2030 году перевести на аккумуляторный привод весь транспорт наземной службы.

Речь идет о постепенном переводе на электрическую тягу не только тягачей самолетов, но и о топливозаправщиках, снегоуборочных, подметальных, пожарно-спасательных машинах и другой спецтехнике. Об электрическом первенце для буксировки рассказал в своем релизе KLM Royal Dutch Airlines.

Не дымит и не чадит

Для обслуживания самолетов у перронов, рулевых дорожек и в зоне стоянок компания взяла электрические буксиры Goldhofer Phoenix AST2E. Таким образом началась замена текущих дизельных моделей на машины с лучшей универсальностью.

Новые тягачи могут толкать и буксировать как небольшие самолеты, так и гигантские ЛА, вроде Boeing 777.

С виду малый, а без потуг таскает или толкает 350-тонные самолеты. Фото: KLM

Водителю работать комфортнее

Тягачи Phoenix AST2E работают тихо. Это создает лучшие условия труда и положительно влияет на условия труда специалистов наземных служб аэропортов.

Машины также предлагают комфортные условия для водителей благодаря улучшенной подвеске и комфортному рабочему месту. В кабине водитель имеет поворотное сиденье на 180°, что обеспечивает ему удобство как в толкании, так и в буксировке самолетов.

Малый, но с большим потенциалом

Машины укомплектовали литий-ионным аккумулятором 700 В различной емкости. Это может быть 80 кВт-ч (2x40 кВт-ч) или 160 кВт-ч (4x40 кВт-ч) или 240 кВт-ч (6x40 кВт-ч).

Такого потенциала достаточно для толкания или буксировки даже самолетов большого размера Boeing 777, взлетный вес которого в заправленном состоянии топливом и пассажирами доходит до 350 000 кг. При этом аэродромный тягач AST2E имеет массу от силы 18 000 кг, а то и меньше, все зависит от комплектации, а это по массе практически в 20 раз меньше.