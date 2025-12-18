В Амстердамі літаки будуть тягнути електромобілі

Поява електричних тягачів для літаків у наземній службі обслуговування бортів свідчить про прагнення KLM до операцій з нульовим рівнем викидів. Компанія планує до 2030 року перевести на акумуляторний привід весь транспорт наземної служби.

Йдеться про поступове переведення на електричну тягу не тільки тягачів літаків, але й про паливозаправники, снігоприбиральні, підмітальні, пожежно-рятувальні машини та іншу спецтехніку. Про електричного первістка для буксирування розповів у своєму релізі KLM Royal Dutch Airlines.

Не димить і не чадить

Для обслуговування літаків біля перонів, рульових доріжок та в зоні стоянок компанія взяла електричні буксири Goldhofer Phoenix AST2E. Таким чином розпочалася заміна поточних дизельних моделей на машини з кращою універсальністю.

Нові тягачі можуть штовхати та буксирувати як невеликі літаки, так і гігантські ЛА, як от Boeing 777.

З вигляду малий, а без потуг тягає чи штовхає 350-тонні літаки. Фото: KLM

Водієві працювати комфортніше

Тягачі Phoenix AST2E працюють тихо. Це створює кращі умови праці та позитивно впливає на умови праці спеціалістів наземних служб аеропортів.

Машини також пропонують комфортніші умови для водіїв завдяки покращеній підвісці та комфортному робочому місцю. В кабіні водій має поворотне сидіння на 180°, що забезпечує йому зручність як у штовханні, так і в буксируванні літаків.

Малий, але з великим потенціалом

Машини укомплектували літій-іонним акумулятором 700 В різної місткості. Це може бути 80 кВт-год (2x40 кВт-год) або ж 160 кВт-год (4x40 кВт-год) чи 240 кВт-год (6x40 кВт-год).

Такого потенціалу достатньо для штовхання чи буксирування навіть літаків великого розміру Boeing 777, злітна вага якого у заправленому стані пальним та пасажирами доходить до 350 000 кг. При цьому аеродромний тягач AST2E має масу від сили 18 000 кг, а то й менше, все залежить від комплектації, а це за масою практично у 20 разів менше.