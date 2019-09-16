Эксперимент проводится в городе Ковернти.

Компания Jaguar Land Rover установила "виртуальные глаза" на умные капсулы, которые самостоятельно передвигаются по одной из дорог города Ковентри. Они позволяют понять уровень доверия людей к беспилотным транспортным средствам, ведь результаты научных исследований утверждают, что 63% пешеходов волнуются, насколько безопасно можно будет переходить дорогу в будущем.

Умные капсулы передвигаются автономно на специально построенной улице в городе Ковентри, а анализ поведения пешеходов осуществляется по времени их ожидания перед тем, какая перейти дорогу. Благодаря этим "глазам" капсулы находят взглядом пешеходов, якобы "смотрят" прямо на них, сигнализируя участникам движения о том, что капсула распознала их как пешеходов и намерена избежать столкновения. Впрочем, не сообщается, сколько пешеходов просто пугаются таких "глаз".

Напомним, что Daimler выпустил беспилотные грузовики на дороги.

Инженеры фиксируют уровень доверия пешеходов до и после того, как капсула установила с ними "зрительный контакт", чтобы понять, обеспечивает ли он достаточный уровень уверенности в том, что капсула остановится и пропустит пешеходов.

Руководитель научно-исследовательского отдела мобильности будущего компании Jaguar Land Rover Пит Беннет заявил: "У пешехода существует привычка бросить взгляд на водителя автомобиля, который приближается, прежде чем ступить на дорогу. И очень важно понимать, как это можно использовать в завтрашнем, более автоматизированном мире".

Испытания являются частью более широкого исследования, посвященного изучению того, как будущие коммутируемые и автономные транспортные средства могут воспроизводить поведение и реакцию людей при вождении. В рамках исследования было изучено более 500 человек, которые взаимодействовали с самоходными капсулами.

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