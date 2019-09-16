Експеримент проводиться у місті Ковернті.

Компанія Jaguar Land Rover встановила "віртуальні очі" на розумні капсули, які самостійно пересуваються однією з доріг міста Ковентрі. Вони дозволяють зрозуміти рівень довіри людей до безпілотних транспортних засобів, адже результати наукових досліджень стверджують, що 63% пішоходів хвилюються, наскільки безпечно можна буде переходити дорогу у майбутньому.

Розумні капсули пересуваються автономно на спеціально збудованій вулиці в місті Ковентрі, а аналіз поведінки пішоходів здійснюється за часом їх очікування перед тим, яка перейти дорогу. Завдяки цим "очам" капсули знаходять поглядом пішоходів, нібито "дивляться" прямо на них, сигналізуючи учасникам руху про те, що капсула розпізнала їх як пішоходів та має намір уникнути зіткнення. Втім, не повідомляється, скільки пішоходів просто лякаються таких “очей”.

Нагадаємо, що Daimler випустив безпілотні вантажівки на дороги.

Інженери фіксують рівень довіри пішоходів до і після того, як капсула встановила з ними "зоровий контакт", щоб зрозуміти, чи забезпечує він достатній рівень впевненості в тому, що капсула зупиниться та пропустить пішоходів.

Керівник науково-дослідницького відділу мобільності майбутнього компанії Jaguar Land Rover Піт Беннет заявив: "У пішохода існує звичка кинути погляд на водія автомобіля, який наближається, перше ніж ступити на дорогу. І дуже важливо розуміти, як це можна використати у завтрашньому, більш автоматизованому світі".

Випробування є частиною більш широкого дослідження, присвяченого вивченню того, як майбутні комутовані й автономні транспортні засоби можуть відтворювати поведінку і реакцію людей при водінні. У рамках дослідження було вивчено понад 500 чоловік, які взаємодіяли з самохідними капсулами.

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