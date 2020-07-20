Автосалон-призрак с заброшенными автомобилями превратился в своеобразный аттракцион.

Автосалон в графстве Дербишир принадлежит бизнесмену Гренвиллу Ишаму. Почти 20 лет назад он решил закрыть свою автоплощадку, но машины почему-то решил не распродавать и запер их в клетках.

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Хотя автомобили хранятся под навесом, почти два десятилетия они стоят фактически под открытым небом, что не могло не сказаться на их состоянии. Тем не менее, с момента закрытия автосалона в 2002 году количество машин на площадке уменьшилось с двадцати до десяти.

Среди них есть самые разнообразные модели: Austin Metro, Skoda Favorit, Rover 820, Vauxhall Astra и и Vauxhall Vectra. Есть даже одна Lada Samara, на которую, похоже, покупателя так и не найдется.

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