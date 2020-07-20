Автосалон-привид з покинутими автомобілями перетворився на своєрідний атракціон.

Автосалон у графстві Дербішир належить бізнесмену Гренвіллу Ішаму. Майже 20 років тому він вирішив закрити свій автомайданчик, але машини чомусь вирішив не розпродувати і зачинив їх у клітках.

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Хоча автомобілі зберігаються під навісом, майже два десятиліття вони стоять, фактично, під відкритим небом, що не могло не позначитись на їх стані. Тим не менш, з моменту закриття автосалону у 2002 році, кількість машин на майданчику зменшилась із двадцяти до десятка.



Серед них є найрізноманітніші моделі: Austin Metro, Skoda Favorit, Rover 820, Vauxhall Astra і та Vauxhall Vectra. Є навіть одна Lada Samara, на яку, схоже, покупця так і не знайдеться.

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