В апреле продажи фургонов достигли дна

В течение апреля 2025 года суммарно было куплено 3,5 тыс. машин группы LCV. По сравнению с апрелем 2024 года это на весомые 52,7% меньше. Относительно марта этого года - уменьшение объемов только 1%. То есть это наименьшее значение продаж LCV за последнее время, отмечают специалисты Института исследований авторынка. Небольшая положительная динамика присутствует только в импорте подержанных фургонов.

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Вот какая динамика по подсегментам рынка LCV:

Внутренние перепродажи: -1,1% M-M, -65,9% Y-Y

Импорт подержанных: +1,6% M-M, +10,2% Y-Y

Импорт новых: -6,9% M-M, -11,6% Y-Y

Произведенные в Украине: +7,4% M-M, -12,1% Y-Y

Динамика рынка LCV, 2024-2025. График ИДА

Структура сегмента следующая: наибольшая доля, 58,4% – у внутренних перепродаж; 29,3% заняли импортированные подержанные легкие грузовики, 11,4% - новые импортные, 0,8% - произведенные или переоборудованные в Украине. Суммарная доля новых машин - 12,3%. Опираясь на долю каждого из подсегментов, в таком же порядке рассмотрим их подробнее.

LCV – внутренний рынок

В этой части самыми массовыми были грузовые фургоны, которые и составляют основу сегмента. Реже покупали бортовые и грузопассажирские версии.

Среди отдельных моделей первенство сохранил Mercedes-Benz Sprinter, компанию ему в тройке лидеров составляют Renault Master и Ford Transit. Всего в прошлом месяце текущего года было заключено 2063 договора купли-продажи LCV внутри страны.

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LCV – импорт подержанных

В апреле-2025 наш автопарк пополнился на 1035 авто семейства LCV. Подобно предыдущему подсегменту, здесь покупатели чаще всего выбирали "пригнанные" грузовые фургоны, несколько реже фургоны-рефрижераторы и фургоны с гидробортом. В этой группе лидируют Mercedes-Benz Sprinter и Renault Master. Третий в зачете Renault Trafic.

LCV – продажи новых

В апреле 2025 года 433 новых легких грузовика впервые выехали на украинские дороги. Из этого числа 404 были импортными, 29 - зарегистрированы как произведенные (или переоборудованные в заводских условиях) в Украине.

В этой части рынка самые массовые типы - фургоны, фургоны-рефрижераторы и фургоны с дубль-кабиной. Лидером среди новых LCV продолжает оставаться Renault Master, на второй позиции Citroen Jumper, третье место у Fiat Doblo.

Средний возраст на вторичном рынке для LCV составляет 15,8 года для внутренних перепродаж, и 6,4 года для "свежепригнанных" машин.