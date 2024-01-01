В квітні продажі фургонів досягли дна

Впродовж квітня 2025 року сумарно було куплено 3,5 тис. машин групи LCV. У порівнянні з квітнем 2024 року це на вагомі 52,7% менше. Відносно березня цього року — зменшення обсягів лише 1%. Тобто це найменше значення продажів LCV за останній час, відзначають фахівці Інституту досліджень авторинку. Невелика позитивна динаміка присутня лише у імпорті вживаних фургонів.

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Ось яка динаміка за підсегментами ринку LCV:

Внутрішні перепродажі: −1,1% M-M, −65,9% Y-Y

Імпорт вживаних: +1,6% M-M, +10,2% Y-Y

Імпорт нових: −6,9% M-M, −11,6% Y-Y

Вироблені в Україні: +7,4% M-M, −12,1% Y-Y

Динаміка ринку LCV, 2024-2025. Графік ІДА

Структура сегмента наступна: найбільша частка, 58,4% — у внутрішніх перепродажів; 29,3% зайняли імпортовані вживані легкі вантажівки, 11,4% — нові імпортні, 0,8% — вироблені або переобладнані в Україні. Сумарна частка нових машин — 12,3%. Опираючись на частку кожного з підсегментів, у такому ж порядку розглянемо їх детальніше.

LCV — внутрішній ринок

У цій частині наймасовішими були вантажні фургони, які й складають основу сегмента. Рідше купували бортові та вантажопасажирські версії.

Серед окремих моделей першість зберіг Mercedes-Benz Sprinter, компанію йому у трійці лідерів складають Renault Master та Ford Transit. Загалом минулого місяця поточного року було укладено 2063 договори купівлі-продажу LCV всередині країни.

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LCV — імпорт вживаних

У квітні-2025 наш автопарк поповнився на 1035 авто сімейства LCV. Подібно до попереднього підсегмента, тут покупці найчастіше обирали «пригнані» вантажні фургони, дещо рідше фургони-рефрижератори та фургони з гідробортом. У цій групі лідирують Mercedes-Benz Sprinter та Renault Master. Третій у заліку Renault Trafic.

LCV — продажі нових

У квітні 2025 року 433 нові легкі вантажівки вперше виїхали на українські дороги. З цього числа 404 були імпортними, 29 — зареєстровані як вироблені (або переобладнані в заводських умовах) в Україні.

У цій частині ринку наймасовіші типи — фургони, фургони-рефрижератори та фургони з дубль-кабіною. Лідером серед нових LCV продовжує залишатися Renault Master, на другій позиції Citroen Jumper, третє місце у Fiat Doblo.

Середній вік на вторинному ринку для LCV складає 15,8 року для внутрішніх перепродажів, та 6,4 року для «свіжопригнаних» машин.