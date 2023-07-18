В Армении начато производство национального автомобиля. По неофициальным данным, на конвейер поставили модели южнокорейской SsangYong.

В Армении был налажен выпуск автомобилей под собственной маркой Sepuh. Об этом сообщил министр экономики страны Ваан Керобян. По его словам, сейчас машины проходят государственную регистрацию, а поставили их на конвейер завода, построенного крупнейшим автопроизводителем из Ирана – Iran Khodro. При этом собирать в Армении будут не иранские машины: судя по просочившемуся в Сеть видео, это модели южнокорейской SsangYong.

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Керобян сообщил о старте производства автомобиля Sepuh 1, тогда как на видео с конвейера рассмотрели сразу две модели. Это кроссовер Tivoli и внедорожник Rexton. Причем последний представлен предыдущим поколением, которое было отправлено в отставку три года назад. На предприятие завозят готовые комплекты, собираемые крупноузловым методом.

Название марки Sepuh («Сепух») родом из средневековой Армении. Так называли представителей одного из слоев светской знати, которые нередко участвовали в государственных делах и занимали должности в царском дворце.

Кстати, в марте этого года SsangYong Motor официально сменил имя на KG Mobility после слияния с химическим концерном KG Group. Вместе с ним компания, прошедшая из-за серьезных финансовых затруднений, пересмотрела подход к ведению бизнеса. Теперь она сфокусируется на электромобилях, автопилоте и других «умных» технологиях.