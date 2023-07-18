У Вірменії розпочалося виробництво національного автомобіля. За неофіційними даними, на конвеєр поставили моделі південнокорейської SsangYong.

У Вірменії налагодили випуск автомобілів під власною маркою Sepuh. Про це повідомив міністр економіки країни Ваан Керобян. За його словами, зараз машини проходять державну реєстрацію, а поставили їх на конвеєр заводу, збудованого найбільшим автовиробником з Ірану – Iran Khodro. При цьому збирати у Вірменії будуть не іранські машини: судячи з відео, що просочилося в Мережу, це моделі південнокорейської SsangYong.

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Керобян повідомив про старт виробництва автомобіля Sepuh 1, тоді як на відео з конвеєра розглянули одразу дві моделі. Це кросовер Tivoli та позашляховик Rexton. Причому останній представлений попереднім поколінням, яке відправили у відставку три роки тому. На підприємство завозять готові комплекти, які збирають великовузловим методом.

Назва марки Sepuh («Сепух») родом із середньовічної Вірменії. Так називали представників одного з прошарків світської знаті, які нерідко брали участь у державних справах та мали посади у царському палаці.

До речі, у березні цього року SsangYong Motor офіційно змінив ім'я на KG Mobility після злиття з хімічним концерном KG Group. Разом із ним компанія, що пройшла через серйозні фінансові труднощі, переглянула підхід до ведення бізнесу. Відтепер вона сфокусується на електромобілях, автопілоті та інших «розумних» технологіях.