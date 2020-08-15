Это похоже на начало смешного анекдота, но история действительно произошла на горном перевале Сен-Готард в Альпах и одного из ее участников доставили в больницу с ранениями. К счастью, обошлось без жертв.

Гиперкар Bugatti Chiron, хотя и считается дорожным автомобилем, не самый удобный автомобиль для передвижения по реальным дорогам. Тем более, по горным серпантинам. А они ведь так манят драйверов своей красотой и сложностью. Но горы покоряются не всем.

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Как сообщает швейарський портал 20min.ch, на перевале Сен-Готард произошла авария с участием Bugatti Chiron, Porsche 911, универсала Mercedes-Benz и большого автодома. Дорожно-транспортное происшествие спровоцировали первые два автомобиля, попытавшись одновременно совершить обгон, двигаясь навстречу друг другу. Сначала столкнулись Bugatti и Porsche, затем оба ударились об универсал, а “Широн” еще и в моторхоум отрикошетил.



К счастью, ДТП обошлось без жертв, однако один из участников был госпитализирован с травмами в больницу.

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